شعبة التطوير الصناعي: سعر الطاقة التقليدية في مصر أرخص نسبيا مما يدفع المستثمرين لاستخدام طاقة غير متجددة

قال المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات، والمدير العام لشركة بولاريس باركس، إن مفهوم الحد من المخاطر أصبح ضرورة وليس للرفاهية، وبات على المطورين الصناعيين دور كبير في إنشاء مدن صناعية تراعي التأثيرات البيئية وتحافظ على سلامة العاملين.

وأضاف أن المجموعة استعانت بجامعة القاهرة لتقييم الأثر البيئي بالمنطقة الصناعية وضمان عدم تأثير أي صناعة علي أخرى.

ولفت إلى أن سعر الطاقة في مصر أرخص نسبيا من الدول الخارجية، لذلك يلجأ بعض المستثمرين لاستخدام طاقة غير متجددة، وهو ما يضر بالبيئة والصناعة معا.

ودعا شعيرة لضرورة خفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، لمساعدة الحكومة المصرية في تحولها للصناعات الخضراء.

وطالب بضرورة التركيز على الجانب التوعوي لدى العاملين بالصناعات الخطرة من النواحي البيئية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، برعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.