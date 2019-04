التطبيق الأمثل لمعيار IFRS 9 في ندوة المعهد المصرفي الثانية

سيد بدر

نظم المعهد المصرفي المصري، ندوته الثانية الخاصة بالمعيار المحاسبي «IFRS 9»، تحت عنوان «التطبيق الأمثل للمعيار المحاسبي IFRS9»، بهدف مناقشة أفضل السبل والطرق لاستخدام هذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية بصورة دقيقة ومتميزة، بمشاركة وحضور لفيف من ممثلي شركات ومكاتب المحاسبة وخبراء المحاسبات والمراجعات، إلى جانب مجموعة من كبار مسؤولي الشركات والمؤسسات من المعنيين بهذا الموضوع.

وفي هذا السياق، صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بأنه يأتي تنظيم الندوة الثانية للاستخدام الأمثل للمعيار المحاسبي «IFRS 9» في إطار دور المعهد في المساهمة المستمرة في تثقيف كافة المعنيين بالأمر.

وأكدت الدكتورة علا الخواجة، مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري، على أهمية التطبيق الأمثل للمعايير المحاسبية الدولية المستخدمة عالمياً في إعداد القوائم المالية.

وتتمثل أبرز تحديات تطبيق معايير الـ«IFRS9» في البنوك إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة وإدارات المخاطر والائتمان والمالية والالتزام وتكنولوجيا المعلومات، وضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة، كما تبرز تحديات البنية التحتية وأنظمتها ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية.

وأشارت إلى قيام البنك المركزي المصري بمزيد من الجهود في هذا الصدد، تتمثل في تشكيل لجنة تضم ممثلي عدد من البنوك المحلية، بالإضافة لكبرى مكاتب المحاسبة بهدف دراسة وضع القواعد القابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمعيار المحاسبي «IFRS 9».

وتحدث في الندوة كل من هشام الأفندي Managing Partner McMillan Egypt، والدكتور محمد بوعدي، أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورامي الحسيني Head of Capital and portfolio Risk Management، بنك الإمارات دبي الوطني، وشريف عاشور Assistant Sub Governor – Banking Supervision البنك المركزي المصري، ولؤي أمين – Head of Finance البنك التجاري الدولي.

جدير بالذكر أن المعهد المصرفي، نظم الندوة الأولى للتعريف بالمعيار المحاسبي IFRS9 في ديسمبر الماضي، لإعداد التقارير المالية وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة به مع التركيز بشكل خاص على أنظمة البنك المركزي ورؤيته تجاه هذا المعيار، بالإضافة إلى تنظيم مائدة حوار مستديرة بين عدد من مديري ومسئولي القطاع المالي في البنوك المصرية وخبير أجنبي متخصص لتناول وفتح باب النقاش حول أفضل الممارسات الدولية في تطبيق المعايير الجديدة

وأصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في يوليو 2014 الصيغة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية، وسيكون العمل به إلزامياً اعتباراً من عام 2018 على المستوى الدولي.