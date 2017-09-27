التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في ندوة لرجال أعمال إسكندرية

المال – خاص تنظم لجنة الطاقة والبيئة بجمعية رجال أعمال إسكندرية، غدًا الخميس، ندوة حول التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.وقالت الجمعية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن اللقاء سيشارك فيه رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عاطف عبد الحميد، ولواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف ال

المال – خاص



تنظم لجنة الطاقة والبيئة بجمعية رجال أعمال إسكندرية، غدًا الخميس، ندوة حول التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

وقالت الجمعية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن اللقاء سيشارك فيه رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عاطف عبد الحميد، ولواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحفي بالإسكندرية.

وأضافت الجمعية أن اللقاء يهدف إلى تعزيز دور الجمعية في التواصل مع كل الموسسات بهدف خدمة القطاع الخاص، والتأكيد على الشراكة مع المسئولين بالدولة.

يشارك باللقاء، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس طارق السيد، والمهندس أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لشركة بتروناس للبترول، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلي قطاع الأعمال والشركات.