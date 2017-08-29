التطبيقات الإلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن

المال ـ خاص: أطلقت وزارة الحج والعمرة حزمة من الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن خلال رحلتهم في الديار المقدسة، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية على الأجهزة الذكية (هواتف ذكية أو أجهزة لوحية)، وتشمل هذه التطبيقات: 1.تطبيق "مناسكنا" يدعم التطبيق في مرحلته الأولى سبع لغات هي: "العربية، الإنجليزية

المال ـ خاص:

أطلقت وزارة الحج والعمرة حزمة من الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن خلال رحلتهم في الديار المقدسة، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية على الأجهزة الذكية (هواتف ذكية أو أجهزة لوحية)، وتشمل هذه التطبيقات:

1.تطبيق “مناسكنا”



يدعم التطبيق في مرحلته الأولى سبع لغات هي: “العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأوردو، التركية، الملايو، البنغالية”.

ويقدم التطبيق الكثير من الخدمات منها: خرائط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومدينة جدة، ويشتمل على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم ضيف بيت الله الحرام خلال رحلته ومصنفة وسهلة الاستخدام، حيث تعمل الخاصية دون الحاجة إلى الإنترنت باستخدام Offline Maps، وذلك بمجرد تحميل الخرائط، علاوة على حدود الحرم والمشاعر المقدسة.

كما يدعم التطبيق خاصية تحديد الموقع الحالي للمستخدم، بالنسبة للحدود الشرعية للحرم المكي، والحرم النبوي، والمشاعر المقدسة، إضافةً إلى معرفة الاتجاه والمسافة بين الموقع الحالي للمستخدم وبين كل من المواقع المذكورة، إلى جانب خدمة تتبع مواقع الأهل والأصدقاء على نظام الخرائط، والتواصل معهم والوصول إليهم، والتي يمكن للمستخدم أن يستفيد منها خلال رحلته لأداء النسك أو الزيارة.

وكذلك يتضمن هذا التطبيق الأرقام المهمة وأرقام الطوارئ التي قد يحتاجها الضيف.



ويتيح تطبيق “مناسكنا”، التواصل المباشر مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الاقتراحات والملاحظات المدعومة بخاصية إضافة الصور، وكذلك استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية التي ترسلها وزارة الحج والعمرة، باللغة التي يستخدمها الضيف.



كما يقدم التطبيق خدمات أخرى تتمثل في: أوقات الصلاة, وتحديد اتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس، وتحويل العملات، ومتابعة أخبار الوزارة، وغيرها.

2.تطبيق خدمات الحج



تطبيق خدمات الحج Hajj E-services، مخصص للمسلمين داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في أداء فريضة الحج، ويقدم التطبيق خدمتين رئيسيتين هي الاستعلام عن تصاريح الحج والبحث عن شركات الحج المصرحة.

3.تطبيق خدمات العمرة



تقدم وزارة الحج والعمرة هذا التطبيق للمسلمين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لتأدية العمرة، ويمكن للمعتمرين من خلال هذا التطبيق معرفة حالة تأشيراتهم، وتفاصيل الحزمة الفردية المتعاقد عليها، والبحث عن وكالة سفر مصرح بها في بلدهم أو مدينتهم.

على وجه التحديد، قد يبحث الحجاج عن حالة تأشيرة وتفاصيل حزمة التعاقد. وهذا يعطيهم ضماناً للخدمات التي يشترونها من خلال وكيل سفر معتمد.

ولاستخدام هذا التطبيق، يجب على المعتمرين أن يدخلوا بيانات جواز سفرهم والجنسية في صفحات البحث في الخدمات الإلكترونية، لتعود النتائج في شكل حالة التأشيرة الحالية ومقدمي خدمات النقل والفنادق المتعاقدين معهم، ومدة إقامتهم حسب المدينة مع تواريخ بدء وانتهاء التأشيرة.

كما يمكن للمعتمر أيضاً، البحث عن وكلاء السفر المأذون لهم عن طريق دخول البلد و/أو المدينة. وتؤذن وزارة الحج لوكلاء السفر كل عام بناء على أداءهم في الأعوام السابقة.

4.تطبيق قراءة أساور الحجاج والمعتمرين



تقدم وزارة الحج والعمرة تطبيق “قراءة الأساور الالكترونية للحجاج والمعتمرين”، ليساعد ممثلي الوكالات المعتمدة في تحديد حجاج الداخل والخارج المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.

حيث يصرَّح لممثل الوكالة المعتمدة مسح الأساور الالكترونية التي يرتديها الحاج للحصول على المعلومات الشخصية الخاصة به، والمعلومات الخاصة بحزمة الخدمات المقدمة له، إضافةً إلى معلومات لوجستية.

ويهدف هذا التطبيق لمساعدة ممثلي وكيل معتمد مساعدة الحجاج وتوفير ممر سهل لهم لأداء جميع مناسك الحج، وكذلك التأكد من التزام مقدمي الخدمة بتوفير الخدمات المتعاقد عليها.