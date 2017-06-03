التطبيقات الأكثر تحميلا على هواتف الآيفون

محمود جمال: تنشر بوابة المال اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف الآيفون عالميا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب أسم التطبيق 1 لعبة balls vs blocks 2 Bitmoji-your 3 يوتيوب 4 لعبة fidget spinner 5 سناب شات 6 إنستاجرام 7 ماسنجر 8 فيس بوك 9 خرائط جوجل 10 لعبة pokemon : magikarp
تنشر بوابة المال اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف الآيفون عالميا خلال الأسبوع الماضى.
الترتيب
أسم التطبيق
1
لعبة balls vs blocks
2
Bitmoji-your
3
يوتيوب
4
لعبة fidget spinner
5
سناب شات
6
إنستاجرام
7
ماسنجر
8
فيس بوك
9
خرائط جوجل
10
لعبة pokemon : magikarp