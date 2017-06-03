اتصالات وتكنولوجيا

التطبيقات الأكثر تحميلا على هواتف الآيفون

محمود جمال: تنشر بوابة المال اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف الآيفون عالميا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب أسم التطبيق 1
12:17 م, السبت, 3 يونيو 17 12:17 م, السبت, 3 يونيو 17

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محمود جمال:

تنشر بوابة المال اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف الآيفون عالميا خلال الأسبوع الماضى.

الترتيب

أسم التطبيق

1

لعبة balls vs blocks

2

 Bitmoji-your

3

يوتيوب

4

لعبة fidget spinner

5

سناب شات

6

إنستاجرام

7

ماسنجر

8

فيس بوك

9

خرائط جوجل

10

لعبة pokemon : magikarp

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