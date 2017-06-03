اتصالات وتكنولوجيا

التطبيقات الأكثر تحميلا على هواتف الآندرويد

محمود جمال: تنشر بوابة المال اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف "الآندرويد" عالميا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب أسم التطبيق 1
12:14 م, السبت, 3 يونيو 17 12:14 م, السبت, 3 يونيو 17

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محمود جمال:

تنشر بوابة المال اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف “الآندرويد” عالميا خلال الأسبوع الماضى.

الترتيب

أسم التطبيق

1

ماسنجر

2

فيس بوك

3

واتس آب

4

Share it

5

إنستاجرام

6

فيس بوك لايت

7

القرآن الكريم كامل بدون إنترنت

8

تروكولر

9

لعبة subway surfers

10

المؤذن

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