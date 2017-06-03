التطبيقات الأكثر تحميلا على هواتف الآندرويد

محمود جمال: تنشر بوابة المال اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف “الآندرويد” عالميا خلال الأسبوع الماضى.
تنشر بوابة المال اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف “الآندرويد” عالميا خلال الأسبوع الماضى.
الترتيب أسم التطبيق 1 ماسنجر 2 فيس بوك 3 واتس آب 4 Share it 5 إنستاجرام 6 فيس بوك لايت 7 القرآن الكريم كامل بدون إنترنت 8 تروكولر 9 لعبة subway surfers 10 المؤذن
الترتيب
أسم التطبيق
1
ماسنجر
2
فيس بوك
3
واتس آب
4
Share it
5
إنستاجرام
6
فيس بوك لايت
7
القرآن الكريم كامل بدون إنترنت
8
تروكولر
9
لعبة subway surfers
10
المؤذن