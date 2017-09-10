التضخم يهبط إلى 31.9 % فى أغسطس

خالد بدر الدين أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 % -في أغسطس- من 33 بالمئة في يوليو الماضى، بينما هبط معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري إلى 1.1 %، بالمقارنة مع 3.2 %. وبلغ التضخم في مدن مصر -في يوليو الماضي- حو

خالد بدر الدين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 % -في أغسطس- من 33 بالمئة في يوليو الماضى، بينما هبط معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري إلى 1.1 %، بالمقارنة مع 3.2 %.

وبلغ التضخم في مدن مصر -في يوليو الماضي- حوالى 35.1 % ليسجل أعلى مستوياته منذ يونيو 1986، وفقًا لحسابات وكالة “رويترز”.

وقالت ريهام الدسوقي، من شركة أرقام كابيتال لوكالة “رويترز”: “مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا التى بلغت 33-34 %، ويبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم”.

وأضافت الدسوقي: ”مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 29-30 بالمئة في أكتوبر ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينات بالمئة خلال نوفمبر المقبل“.

كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات، حيث رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو الماضى للمرة الثانية خلال 8 شهور، بينما زادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 شهور وألف نقطة أساس في حوالى عام ونصف العام.