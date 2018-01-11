التضخم يقفز فى السودان إلى 25% بنهاية ديسمبر

خالد بدر الدين أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميسن، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 25.15% في ديسمبر الماضى بالمقارنة مع 24.76 % نوفمبر من العام الماضى. وذكرت وكالة رويترز أن السودان خفض قيمة عملته وألغى دعم القمح الشهر الحالي في إطار إصلاحات اقتصادية أوصى بها صندوق النق

خالد بدر الدين

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميسن، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 25.15% في ديسمبر الماضى بالمقارنة مع 24.76 % نوفمبر من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن السودان خفض قيمة عملته وألغى دعم القمح الشهر الحالي في إطار إصلاحات اقتصادية أوصى بها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفعت تكلفة الخبز والكهرباء مما أدى لاندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد.

وخفض السودان قيمة عملته إلى 18 جنيها مقابل الدولار الأمريكي في ميزانية عام 2018 التي بدأ العمل بها هذا الشهر مقارنة مع 6.7 جنيه سوداني مقابل الدولار في 2017 ، وزاد سعر صرف الجنيه في السوق السوداء لأكثر من 30 جنيها مقابل الدولار الأسبوع الحالي.

ورفعت الولايات المتحدة عقوبات ظلت مفروضة على السودان لمدة 20 عاما في أكتوبر الماضى، ولكن العملة الصعبة ظلت شحيحة في النظام المصرفي الرسمي مما أجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق السوداء التي ترتفع فيها أسعار العملة الأجنبية.