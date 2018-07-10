التضخم يقفز إلى 14.4% لأول مرة منذ سبتمبر

خالد بدر الدينأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى حوالى 14.4% فى يونيو الماضى لأول مرة منذ 10 شهور.وذكرت وكالة رويترز أن التضخم ارتفع بعد أن رفعت الحكومة فى شهر يونيو أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 % في إطار خطط لتقليص الدع

خالد بدر الدين

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى حوالى 14.4% فى يونيو الماضى لأول مرة منذ 10 شهور.

وذكرت وكالة رويترز أن التضخم ارتفع بعد أن رفعت الحكومة فى شهر يونيو أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 % في إطار خطط لتقليص الدعم وإن كان معدله بلغ 11.4 % فى مايو الماضى، بينما زادت أسعار المستهلكين إلى 3.5% في يونيو مقارنة مع 0.2% فى مايو قبل رفع أسعار الوقود.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس ”الأرقام جاءت وفقا لتوقعاتنا تماما… سنشهد تباطؤا فى الأرقام بداية من الشهر المقبل… نتحدث عن متوسط 13% حتى نهاية العام وبنحو 0.5 إلى 1% على أساس شهري“.

كان آخر صعود لمعدل التضخم السنوي في مدن مصر في يوليو 2017 عندما قفز إلى 33% وسط إصلاحات اقتصادية مؤلمة.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”انعكاس ارتفاع أسعار المواد البترولية حدث أسرع مما كنا نتوقع… يبدو أن المصنعين كانوا مجهزين أنفسهم للارتفاعات.

”نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 15% فى سبتمبر ولنحو 13.5 % في ديسمبر.

وجاءت زيادة أسعار الوقود في مصر منتصف يونيو بعد أيام من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد الأعباء على كاهل المصريين.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية فى أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وتقول إيرين وليم مدخلة بيانات في شركة خاصة ”الحديث عن الأسعار فى مصر أصبح شيئا مؤلما، كل شيء يرتفع بجنون إلا الراتب فى مكانه لا يتحرك… عايشين بالسلف كل شهر“.