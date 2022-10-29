التضخم يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق في ألمانيا ويسجل 0.9% خلال أكتوبر

صعد مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق على أساس سنوي، وذلك على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا ككل جراء الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا على أساس شهري في أكتوبر بنسبة 0.9% أعلى من توقعات الخبراء بتسجيل 0.6%، وذلك بعد أن سجل المؤشر زيادة بنسبة 1.9% فقط الشهر الماضي، ما يمثل ارتفاعًا هائلًا في نسب التضخم.

فيما سجل على أساس سنوي زيادة قدرها 10.4% أعلى أيضًا من توقعات الخبراء التي توقعت تسجيله 10.1% فقط، وذلك بعد أن سجل 10% الشهر الماضي، حيث تعد هذه الزيادة هي الأعلى في تاريخ ألمانيا، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة ويعبر عن مدى الأزمة التي يعيشها أكبر اقتصادات أوروبا.

نمو الاقتصاد

أظهرت بيانات صادرة أمس الجمعة، أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الثالث من العام على نحو غير متوقع، إذ نجا أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركود في الوقت الحالي على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3%، مقارنة بالربع السابق وفقاً للأرقام المعدلة موسمياً.