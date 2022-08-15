التضخم يرتفع بنسبة 2.7% في السعودية خلال يوليو

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك السعودي لشهر يوليو 2022 بنسبة 2.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي يوليو2021، وهو أعلى من الشهر السابق يونيو 2022 حيث كان 2.3%.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9%، وأسعار النقل بنسبة 3.6 %، ويأتي ارتفاع التضخم السعودي في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات العالم من تسجيل معدلات قياسية وغير مسبوقة في ارتفاع معدلات التضخم.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 107.20 نقطة خلال يوليو 2022 وفقاً لسنة 2018، مقارنةً بـ 104.41 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2021.

يشار إلى أن مستوى التضخم يقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.

وارتفع التضخم على صعيد سنوي من 0.4% خلال يوليو 2021 إلى 2.7% خلال يوليو الماضي 2022.