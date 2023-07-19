التضخم في منطقة اليورو يسجل 5.5% في يونيو متماشيًا مع التوقعات

سجل التضخم في منطقة اليورو تباطؤاً إلى مستويات 5.5% في يونيو، ليتماشى مع التوقعات، بعد بلوغه في مايو 6.1%.

وجاء التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو عند أدنى مستوى منذ يناير 2022، وفق سي إن بي سي عربية، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

التضخم في منطقة اليورو

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، قد ارتفع ليسجل 5.5%، أي أعلى من التوقعات البالغة 5.4% ويدعم الرأي القائل بأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يستمروا في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتراجعت أسعار الطاقة 5.6%، بينما ارتفعت الأسعار بوتيرة أضعف لكل من المواد الغذائية والكحول والتبغ أي 11.6%، والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة بـ 5.5%.