التضخم في منطقة اليورو عند أعلى مستوى له في أكثر من 40 عاما

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأعلى من التوقعات، في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 10.7% على أساس سنوي، مسجلا صعودا هو الأعلى في أكثر من 40 عاما، وفقا لما أظهرته أحدث بيانات التضخم في أوروبا.

وتعاني القارة العجوز من مشاكل جمة وأزمة طاقة صارخة وتوترات جيوسياسية عاصفة ، مما أثر على بيانات كارثية للتضخم.

كما زاد التضخم في أوروبا على وقع أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا نتيجة الحرب في أوكرانيا، في ظل تزايد احتمالات دخول أوروبا في نفق الركود في ظل استمرار سياسة رفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتنامي.

وفي وقت سابق قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا أولي رين بأن مخاطر الركود التضخمي لمنطقة اليورو قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وقال رين أنه رغم جهود المركزي الأوروبي في خفض التضخم، إلا أن خفضه يتطلب تجنب ارتفاع الأجور بنسب عالية، حيث أن هذا من شأنه إبقاء توقعات التضخم مستقرة، فضلا عن تحسين استدامة الديون.