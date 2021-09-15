التضخم في كندا يصل إلى أعلى مستوياته خلال 18 عاما

تسهم القراءات الأخيرة بشأن التضخم في كندا في دعم موقف المعارضة.

قالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين في أغسطس ارتفعت 4.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ولم يتبق سوى أقل من أسبوع قبل أن يدلي الكنديون بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية.

صعود التضخم في كندا

وساهمت أرقام التضخم الجديدة في تعزيز موقف المحافظين المعارضين في مواجهة حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالي.

ولكن مع بقاء أقل من أسبوع قبل أن يدلي الكنديون بأصواتهم وسط سباق انتخابي يضيق فيه الفارق بين الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جاستن ترودو وحزب المحافظين برئاسة إيرين أوتول.

وتسهم القراءات الأخيرة بشأن التضخم في كندا في دعم موقف المعارضة.

كانت وتيرة الزيادات في الأسعار ، والتي هي أعلى بكثير من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الكندي عند 2 في المائة ، أقوى مما توقعه العديد من المحللين وسجلت أعلى معدل تضخم سنوي منذ مارس 2003.

وكتب أوتول على تويتر: “توضح الأرقام الصادرة اليوم أنه في ظل حكم جاستن ترودو ، يعاني الكنديون من أزمة في القدرة على تحمل التكاليف. من المثير للقلق أن جاستن ترودو يبدو أنه لا يهتم بارتفاع تكاليف المعيشة التي يتم فرضها على الكنديين من خلال التضخم.”

التضخم يؤثر على الأسر أقل ثراء

يضرب التضخم الأسر الأقل ثراءً بشكل أكبر لأنه يلتهم حصة أكبر من دخلها ، خاصة عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي لا يمكن شراؤها في وقت لاحق – مثل الطعام والوقود والمأوى.

كان التضخم في الشهر الماضي مدفوعا إلى حد كبير بالبنزين وأسعار المنازل.

ارتفعت أسعار البنزين بنحو 32.5 في المائة ، بينما ارتفع مؤشر تكلفة استبدال المنازل ، الذي يعكس ارتفاع أسعار المنازل الجديدة ، بنسبة 14.3 في المائة في أغسطس خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

أصبحت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان قضية ساخنة في هذه الانتخابات ، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول المشترين لأول مرة ، أو إجبارهم على الحصول على قروض عقارية أكبر.

تتزايد ضغوط الأسعار في جميع أنحاء العالم حيث تستعد الشركات للعمل بشكل جماعي ، مما أدى إلى اختناقات في المواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن.

ويعتقد البنك المركزي الكندي، مثله في ذلك مثل صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة المجاورة، أن موجة التضخم الحالية من المرجح أن تكون مؤقتة.