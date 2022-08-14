التضخم في قطر يرتفع بنسبة 4.98% في يوليو مع ارتفاع أسعار السكن

ارتفع التضخم في قطر بنسبة 4.98% في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار السكن والغذاء والمشروبات والوقود، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء.

ارتفاع التضخم في قطر

يُعدّ قطاع الإسكان ثاني أكبر مساهم في معدل التضخم القطري، حيث تشهد الإيجارات زيادة مطردة تزامناً مع قرب كأس العالم.

نما اقتصاد قطربنسبة 2.5% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه تراجع بشكل طفيف على أساس فصليّ، حسب تقديرات رسمية.

تتوقّع وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.2% في 2022، من 1.6% في 2021، وهو ما يرجع إلى زيادة الناتج بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في نوفمبر وديسمبر، فضلاً عن التعافي من جائحة كورونا.

ومن بين أهم بيانات شهر يوليو على أساس سنوي، صعود مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.24%. وزادت أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي بنسبة 0.49%، مع زيادة أسعار سبع مجموعات من مكونات المؤشر.