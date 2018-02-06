التضخم في تونس يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما

رويترزقال مكتب الإحصاء التونسي، اليوم، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 6.9% في يناير مسجلا أعلى مستوى في 20 عاما من 6.4% في ديسمبر.ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في أول يناير ضمن إجراءات تقشفية؛ تهدف إلى خفض عجز الميزانية، وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت ب

رويترز

قال مكتب الإحصاء التونسي، اليوم، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 6.9% في يناير مسجلا أعلى مستوى في 20 عاما من 6.4% في ديسمبر.

ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في أول يناير ضمن إجراءات تقشفية؛ تهدف إلى خفض عجز الميزانية، وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.

كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 5% في مايو الماضي مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية (الدينار) التي سجلت مستويات تاريخية منخفضة مقابل اليورو والدولار الأمريكي.

وقالت مصادر مالية لرويترز إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا في الشهرين القادمين لكبح التضخم.