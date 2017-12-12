التضخم في بريطانيا يقترب من أعلى معدل ارتفاع منذ 6 سنوات

إعداد- عبدالغفور أحمد محسن ارتفع التضخم مجددًا في بريطانيا، خلال نوفمبر الماضي إلى 3.1% مقتربا من تسجيل أعلى معدل له منذ 6 سنوات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم، فإن الرقم الذي سجله

إعداد- عبدالغفور أحمد محسن

ارتفع التضخم مجددًا في بريطانيا، خلال نوفمبر الماضي إلى 3.1% مقتربا من تسجيل أعلى معدل له منذ 6 سنوات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم، فإن الرقم الذي سجله مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) تجاوز التوقعات، وهو أعلى قليلا من النسبة التي سجلها الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند 3%.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك، متوسط تكلفة سلة من السلع والخدمات مثل الأطعمة والمواصلات والرعاية الصحية.

ومعدل التضخم الحالي في بريطانيا هو ثاني أعلى معدل تم تسجيله منذ مارس 2012، عندما وصل التضخم إلى 3.5%.