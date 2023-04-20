التضخم في المغرب يقفز إلى 8.2% في مارس

سجل معدل التضخم في المغرب صعودا إلى ما نسبته 8.2 % في مارس الماضي مقارنة مع مارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حسبما أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس.

وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 3% .

وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1 % مقارنة مع فبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1 % مقارنة مع مارس 2022.

وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.