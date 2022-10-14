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التضخم في الصين يسجل أعلى مستوياته منذ 30 شهرا

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سجل معدل التضخم على اساس شهري في سبتمبر 0.3%

التضخم في الصين يسجل أعلى مستوياته منذ 30 شهرا
محمد عبد السند

محمد عبد السند

2:19 م, الجمعة, 14 أكتوبر 22

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين في سبتمبر الماضى، مسجلا أعلى قراءاته على الإطلاق منذ أبريل 2020 إذ بلغ معدل التضخم في الصين خلال شهر سبتمبر على أساس سنوي 2.8%، وهو ما جاء متوافقا تماما مع توقعات الأسواق، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في سبتمبر 0.3% وهو أقل من توقعات الأسواق البالغة 0.4% حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الجمعة.

من ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين خلال الفترة نفسها 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2021، وكانت قراءته أقل من توقعات الأسواق البالغة 1.0% كما سجل المؤشر انكماشا بواقع 0.1% على أساس شهري.

وكان السبب الأكبر في الارتفاع الكبير لمعدل التضخم في الصين هو الصعود الحاد لأسعار الغذاء، إذ شهدت الصين ارتفاعا فى أسعار الغذاء بنحو 8.8% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما سجلت الصين ارتفاعا بواقع 1.5% بأسعار السلع غير الغذائية.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

2:19 م, الجمعة, 14 أكتوبر 22