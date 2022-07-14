التضخم في السعودية يرتفع بنسبة 2.3% في يونيو

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية صعودًا طفيفًا بنسبة 2.3% في يونيو الماضي، ليعود ببطء إلى وتيرة بلغها في أبريل الماضي مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى، فيما يرجع أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الغذاء، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم الخميس.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان، إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 4.4%، والنقل 2.5%، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال جيمس سوانستون، المحلل لدى “كابيتال إيكونوميكس”: “بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يرتفع المعدل الأساسي في يوليو وأغسطس إلى 2.6% تقريبًا على أساس سنوي”.

وأضاف سوانستون أن أثر الحرب في أوكرانيا سيُبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعًا، لكن ستظل ارتفاعات أسعار المواد غير الغذائية أقلّ.

وتابع أن ارتفاع الأسعار في المملكة “لن يزيد إلى المستويات التي شهدتها مناطق أخرى من العالم. وبعد أغسطس نتوقع أن يتراجع المعدل الرئيسي إلى ما بين 1.5 و2% على أساس سنوي حتى نهاية هذا العام وفي عام 2023”.

وأوضح سوانستون إن تكلفة النقل ارتفعت بأبطأ معدل في عامين مدعومة بفرض الحكومة لحد أقصى لأسعار الوقود الصيف الماضي عندما تجاوز سعر النفط 70 دولارًا للبرميل.

وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وفي مايو الماضي، بلغ التضخم 2.2% على أساس سنوي، و0.1% على أساس شهري.