التضخم في أمريكا يسجل ارتفاعا الأعلى منذ 41 عاما

كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء عن وزارة العمل الأمريكية أن التضخم سجلت في الولايات المتحدة، مزيدا من التسارع في مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981.

ورجع ارتفاع التضخم إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل شهرين، بحسب قناة العربية.

.وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.5% في مارس الماضي على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري.

وارتفعت أسعار الوقود وحدها بنسبة 18.3%، مقارنة بشهر فبراير، وتمثل أكثر من نصف التضخم، وفق فرانس برس.

ويعد شهر مارس أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض توقع الاثنين أن يكون معدّل التضخّم لشهر مارس في الولايات المتحدة “مرتفعاً بشكل غير عادي”.

وأعلن الثلاثاء عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.