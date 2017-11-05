التضخم.. بطل التعويم فى مواجهة الطبقة المتوسطة

عام على التعويم، كان بطله التضخم الذى أجهزت معدلاته المرتفعة غير المسبوقة منذ 3 عقود على الأقل على الطبقة المتوسطة، فتسببت فى انهيار الشرائح الدنيا منها إلى هاوية طبقة الفقراء ومحدودى الدخل، لتكبل قدرتهم الشرائية رغم ثبات دخولهم قبل وبعد التعويم.

لم يكن لانهيار الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة تأثير سلبي عليهل فحسب، بل امتد إلى الطبقة الفقيرة، فقد كانت تلك الشرائح العمود الفقرى للطبقة الفقيرة، نظرًا لأن معظم تلك الطبقة تعتمد في دخولها الأساسية على نظيرتها المتوسطة سواء بالعمل أو بالمساعدات، وهو ما اضطر الحكومة لضخ 85 مليار جنيه فى برامج اجتماعية إضافية، فى محاولة لمحاصرة أصداء التضخم.

ورغم وعود المسئولين الحكوميين بانحسار معدلات التضخم بدءا من نوفمبر الحالى، بعد مرور عام كامل على تحرير سعر الصرف، يبقى الأمل فى استعادة الطبقة المتوسطة لقدراتها الشرائية محدود، فالسوق المحلية لا تستجيب لانحسار معدل التضخم بنفس سرعة استجابتها لازدياده، كما أن العودة لمعدلات 2010 ليس بالأمر الهين أو القريب، فوفقا لتصريحات عمرو الجارحى، وزير المالية، لـ«المال»: ستنخفض المعدلات إلى ما قبل التعويم، أى لأقل من %17، مع بدايات 2018، والأمل فى عودتها إلى ما دون الـ%10 مرهون باسترداد الاقتصاد عافيته.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن كل الطبقات الاجتماعية عانت من ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الماضى، وكذلك مؤشرات الموازنة العامة تأثرت هى الأخرى بالتعويم، فقد تسببت فى ارتفاع كبير فى معظم بنود المصروفات، لاسيما الدعم.

وأكد معيط أنه على الرغم من قسوة الإجراءات الإصلاحية، فان الخيارات بتأجيلها كليا أو جزئيا كانت شبه معدومة، فالفترة التى سبقت تخرير سعر الصرف شهدت ندرة فى توفير السلع الاساسية كالأدوية والسلع الاساسية بسبب صعوبات توفير العملة.

قال معيط: ستنحسر معدلات التضخم، لكن تأثير انحسارها على الأسواق مرهون بتحسن القطاعات الاقتصادية.

وقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ستنحسر معدلات التضخم، لكنها لن تؤثر على الأسعار، وبالتالى ستبقى القدرات الشرائية لكل الطبقات عند معدلاتها الحالية.

وأكد العربى أن انحسار معدلات التضخم سيكون قياسيا بعد انتهاء سنة الأساس بمرور عام على التعويم، أو بمعنى أدق ستنخفض معدلات التضخم بسبب قياس معدلاته بالمعدلات التى لحقت التعويم.

وأضاف: انخفاض الأسعار، وبالتالى ارتفاع القدرات الشرائية مرهون بتحسن مؤشرات الاقتصاد الجزئية مثل الإنتاج، ومعدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، وأيضا تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلية كالتضخم، كما أن معاودة معدلات التضخم فى 2010 رهن بنفس الأسباب أيضا.

وكان بنك استثمار «أرقام كابيتال»، قد توقع أنه مع قدوم شهر نوفمبر الحالى، أن ينخفض التضخم بسبب عام الأساس.