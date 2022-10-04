التضخم باقٍ..دعوات للتأقلم مع «الوضع الطبيعى الجديد»

لن تفلح الإجراءات التى تتبناها البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة فى مكافحة التضخم، لأن الأمر يتخطى حدود السياسة المالية إلى مشاكل هيكلية أوسع ومستعصية على الحل، وفقا لما يراه الرؤساء التنفيذيون فى شركات كبرى.

ويرى المسؤولون أن التضخم المرتفع أضحى «الوضع الطبيعى الجديد» الذى يجب أن يتأقلم معه العالم، خاصة أن الوضع السابق «لم يكن طبيعيا أصلا».

انهيار العولمة، وانكفاء الدول على نفسها، والتوجهات السياسية التى لا تراعى مآلات الاقتصاد، والحروب، ومحاولة التخلص مبكرا من الوقود الأحفورى، جميعها عوامل ضربت سلاسل الإمداد العالمية فى مقتل، ولم تترك سبيلا لحل أزمات الإنتاج الحقيقية التى تسببت بشكل واضح فى غول التضخم، كما عبر المسؤولون خلال مؤتمر فوربس العالمى للرؤساء التنفيذيين.

أما السبب الأهم، فهو التعسف ضد «مصنع العالم» حيث محاولات التقليل من دور الصين التى كانت لعقود وراء التصنيع الضخم للسلع رخيصة الثمن، والتى حافظت على معادلة البنوك المركزية الغربية التى هبطت بالفائدة إلى مستويات صفرية وسلبية.

الوضع الجديد

وحسب ما نقلته «سى إن إن» عن فى شانكار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لدى «جيتواى بارتنرز دبي» لإدارة الاستثمارات البديلة، فإن رفع أسعار الفائدة قد يؤدى فى النهاية إلى تهدئة الأسعار، لكن تأثير انهيار العولمة سيواصل رفع التكاليف.

وأوضح أن التضخم موجود ليبقى أو يرتفع، بغض النظر عما تفعله البنوك المركزية، لأن هناك بعض المشاكل الهيكلية المستعصية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن فى الماضى كانت أسعار الفائدة الصفرية، لكن السبب فى بقاء أسعار السلع منخفضة لفترة طويلة يرجع إلى وجود وكيل تصنيع فعال يسمى الصين، بجانب تكامل سلاسل الإمدادات العالمية.

ومهد هذا التكامل الطريق لسلع أرخص ثمنا، لكن شانكار قال إن هناك تهديدات جديدة لسلاسل الإمدادات العالمية المتشابكة، حيث تتطلع البلدان إلى إعادة التصنيع إلى بلدانها أو إلى البلدان الصديقة.

وفى يوليو الماضى، أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الحاجة إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمدادات من خلال «دعم الأصدقاء» والتعامل مع البلدان التى تشارك نفس القيم مع واشنطن.

وأضاف شانكار أن هذا يؤدى إلى انهيار العولمة وزيادة الأسعار لأن التصنيع لن يعود قائمًا على الأرقام واعتبارات التكلفة.

القفز إلى الطاقة المتجددة دون استعداد

وانتقد شانكار «استعجال» القفز إلى حقبة الطاقة المتجددة دونما استعداد كامل تحت دعاوى مكافحة الانبعاثات والحياد الكربونى.

وقال إن جهود إزالة الكربون ستساهم أيضًا فى ارتفاع الأسعار، حيث لا توجد إمدادات كافية من المكونات للسلع الصديقة للمناخ لتلبية الطلب.

وأوضح أن على سبيل المثال، بلغ الإنتاج العالمى واستهلاك الجرافيت الخاص ببطاريات السيارات الكهربائية مليون طن العام الماضى، لكن فى غضون 10 سنوات، قد يرتفع هذا إلى 5 ملايين طن.. ولا يوجد ما يشير إلى مصدر هذا الإنتاج الإضافى.

وواصل: «إذا نظرت إلى صناعة الوقود الأحفورى، فإنهم يستثمرون بوتيرة كما لو كنا نتحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2035 بينما تستثمر الصناعة الطاقة المتجددة بوتيرة تقارب ثلث ما هو مطلوب لصافى الصفر بحلول عام 2050».

عودة إلى الوضع الطبيعي

من جهته، يرى هو كوون بينج، الرئيس التنفيذى لمجموعة «بانيان ترى هولدينجز» للضايفة والفنادق، إن أسعار الفائدة المرتفعة ليست الوضع الطبيعى الجديد، بل إن أسعار الفائدة الصفرية أو حتى المنخفضة هى التى كانت «غير طبيعية».

واعتقد بينج أن الوضع غير الطبيعى بحق، كان الفترة الطويلة جدا التى شهدنا فيها أسعار الفائدة الصفرية أو حتى السلبية.

وواصل: «العالم من وجهة نظرى يعود إلى الوضع طويل الأجل لأسعار الفائدة المنخفضة، ونأمل أن يكون التضخم منخفضًا، ولكن الوصول إلى التضخم صفر، وأسعار الفائدة الصفرية، هو الخلل بعينه، وليس المستقبل الذى نتطلع إليه».

الخلافات السياسية

وإلى جانب ما سبق، تتفاقم مشاكل الاقتصاد العالمى بسبب التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، والانقسام المحتمل لتجارة العالم إلى تكتلين واضطرار بقية الدول إلى الانحياز لأحدهما.

وقال إن العديد من قادة الأعمال فى آسيا والمحيط الهادئ وأجزاء أخرى من العالم اضطروا لإعداد سيناريوهات التعامل مع احتمالات فرض عقوبات على الصين.

وأضاف أنه حتى الصين نفسها تستعد لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجالات حيوية مثل تأمين إمدادات كافية من الطاقة والغذاء والسلع الحيوية.

وتابع: «أعتقد أنه غريب حقًا هذا الفصل التعسفى للغاية بين الصين وبقية العالم»، مشيرا إلى أن قادة الأعمال فى العالم قد يضطرون إلى التخلى عن «رفاهية التفكير» بأن الولايات المتحدة والصين ستعودان معا فى نفس المربع.