التضخم المفرط في تركيا يقلص أرباح بنك قطر الوطني بنحو 357 مليون دولار

أدى التضخم المفرط في تركيا إلى تقليص أرباح بنك قطر الوطني (QNB) بنحو 1.3 مليار ريال قطري (357 مليون دولار) خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي.

أكبر بنوك الشرق الأوسط من حيث الأصول أعلن، اليوم الاثنين، تحقيق صافي أرباح بلغت 11 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

التضخم في تركيا

ذكر البنك أنه جرى إدراج تعديل محاسبي غير نقدي في بيان الدخل للمجموعة تحت صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة الذي تعرضت له عمليات البنك في تركيا. وبلغت قيمة الخسائر التي لن تؤثر في إجمالي حقوق الملكية نحو 1.3 مليار ريال، وفق البيان المالي للبنك.

البنك المركزي التركي قال، في أحدث توقعاته خلال يوليو الماضي، إن التضخم سيبلغ ذروته بما يتراوح بين 80 و90% بحلول أكتوبر. وتقدِّر الحكومة أنه سيتباطأ إلى 65% في نهاية هذا العام.

صافي أرباح البنك دون إجراء التعديل المحاسبي يبلغ 12.3 مليار ريال، بنسبة نمو 20% خلال الفترة المقابلة من 2021.

البنك الذي يوجد في أكثر من 30 دولة، ويعمل لديه 27 ألف موظف، ارتفع إجمالي أصوله إلى 1.135 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 5% عن سبتمبر من العام الماضي.