التضخم السنوي يتباطأ في المغرب إلى 5.5% خلال يونيو

واصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطؤه إلى 5.5% في يونيو، من 7.1 في مايو، و7.8 في أبريل، وفق ما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، يوم الجمعة.

وكانت أسعار التضخم، التي تتحكم فيها بالأساس، في المغرب، أسعار المواد الغذائية، قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7%، وأسعار المواد غير الغذائية 0.6%.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو ارتفاعًا 0.1% على أساس شهري، و5.6% على أساس سنوي.