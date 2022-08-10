التضخم السنوي في الولايات المتحدة يتباطأ في يوليو مع انخفاض أسعار الغاز

كشف تقرير اليوم الأربعاء عن تباطؤ التضخم السنوي فى الولايات المتحدة في يوليو ، وسط انخفاض أسعار الغاز وتذاكر الطيران، ليأتي بأقل من التوقعات. لكن ذلك لا يعد علامة قاطعة بعد على أن زيادات الأسعار بدأت تغير وجهتها الصاعدة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

التضخم السنوي في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.7 في المائة على مدار العام حتى يوليو، وهو تباطؤ أكبر مما توقعه الاقتصاديون ، بانخفاض من 9.1 في المائة خلال العام حتى يونيو.

يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء التضخم عند 2 في المائة على أساس سنوي.

ليس من الواضح ما إذا كان التراجع سيستمر ، لأن أسعار الوقود لا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن ترتفع أسعار الغاز مرة أخرى.

وحذر الاقتصاديون أيضًا من أنه بينما من المتوقع أن يتباطأ التضخم في الأشهر المقبلة ، فقد لا يكون معتدلاً بدرجة كافية ، وقد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة العمل بقوة لخفضه.