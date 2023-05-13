التضخم السنوي في الأرجنتين يسجل 108.8% خلال أبريل

بلغ معدل التضخم في الأرجنتين 108.8% على أساس سنوي في أبريل، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أعلن، الجمعة، معهد الإحصاء الوطني (أنديك).

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في أبريل 8.4% في ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وتسجل الأرجنتين واحدًا من أعلى معدلات التضخم في العالم، وفق وكالة “فرانس برس”.

وفي عام 2022، وصل التضخم إلى 94.8%، وهو أعلى رقم سنوي في البلاد منذ عام 1991 عندما تجاوز 171%.

حدَّدت الحكومة هدفًا للتضخم لعام 2023 عند 60%، لكن تقريرًا حديثًا للبنك المركزي توقّع أن يبلغ 126.4%.

علاوة على معركتها مع التضخم، تتعامل الأرجنتين أيضًا مع انخفاض قوي في قيمة عملتهاk قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة.

واستقر البيزو عند 238.5 للدولار بالسعر الرسمي، الجمعة، لكنه بلغ 474 في السوق السوداء الموازية.

وقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية في البلاد بسبب تأثير الجفاف الشديد على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وهما أكبر مصدر للنقد الأجنبي.

توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجل الأرجنتين نموًّا بنسبة 0.2% في عام 2023.