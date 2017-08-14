التضخم السنوي السوداني يقفز إلى 34.23% في يوليو

خالد بدر الدين أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.23% في يوليو الماضى من 32.63% في يونيو من هذا العام بفضل تأجيل قرار أمريكي بشأن رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على البلاد على نحو دائم. وذكرت وكالة رويترز أن الجنيه السوداني هبطت قيمته وزادت

خالد بدر الدين

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.23% في يوليو الماضى من 32.63% في يونيو من هذا العام بفضل تأجيل قرار أمريكي بشأن رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على البلاد على نحو دائم.

وذكرت وكالة رويترز أن الجنيه السوداني هبطت قيمته وزادت الأسعار منذ قالت الولايات المتحدة في 11 من الشهر الماضى أنها أجلت قرارا بشأن العقوبات لمدة ثلاثة أشهر ويقول السودان إنه امتثل لجميع المطالب الأمريكية لرفع العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان وأمور أخرى والتي تم فرضها منذ 20 عاما وأضرت بالاقتصاد.

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع العقوبات بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر في يناير الماضى وعلق حظرا تجاريا وألغى تجميد أصول وعقوبات مالية، لكن الولايات المتحدة قالت في يونيو الماضى إنها لا تزال “قلقة جدا” بشأن حقوق الإنسان.

وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة التى خفضت الدعم على الوقود والكهرباء في نوفمبر الماضى في محاولة منها لتحسين ماليتها العامة لترتفع أسعار البنزين بحوالى 30% لتدفع الأسعار للصعود أكثر وأكثر لجميع المنتجات.

وقالت رباب أحمد وهي عاملة تبلغ من العمر 38 عاما إن الأسعار تزيد على نحو يومي وإنها لا تستطيع الحياة هكذا مضيفة أن دخلها كما هو، وإن الحكومة لا تعبأ بالشعب، وإنها لا تعرف ماذا يحدث أو ما يجب أن تفعله كي تكون قادرة على الحياة.