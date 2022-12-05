التضخم في تركيا ينهي 17 شهرا من الارتفاع وينخفض إلى 84.39% خلال نوفمبر

انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما إجمالي نسبته 84.39% في نوفمبر الماضي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، واضعا بذلك حدا لفترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات رسمية.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 3%.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65%، وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 % في أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74% على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني بارتفاع سنوي قدره 136.02%.

وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى 9% من 19% استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز.