التضخم الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في عامين

تباطأ التضخم الأمريكي بشكل ملحوظ خلال يونيو، في أحدث علامة على أن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة له تأثير على ضغوط الأسعار.

​وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو على أساس شهري، في حين كان من المتوقع ارتفاعه 0.3%، بعدما ارتفع 0.1% في الشهر السابق.

التضخم الأمريكي يتباطأ

أما على أساس سنوي، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% في يونيو، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021، من 4% المسجلة في مايو، في أبطأ معدل تضخم منذ مارس 2021.

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، فإن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت 4.8% على أساس سنوي، و0.2% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 5% و0.3% على الترتيب.

ورغم ذلك إلا أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين لا يزال أعلى كثيرًا مقارنة مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.