التضامن : 82% ارتفاعًا بتكلفة حج الجمعيات الأهلية بسبب التعويم

مدحت إسماعيل أكد أيمن عبد الموجود، رئيس الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، ارتفاع تكلفة أسعار الحج خلال العام الحالي بنسبة كبيرة، موضحًا أن أسباب الارتفاع ترجع لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي.ولفت إلى أن تكلفة أسعار الحج الإ

مدحت إسماعيل



أكد أيمن عبد الموجود، رئيس الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، ارتفاع تكلفة أسعار الحج خلال العام الحالي بنسبة كبيرة، موضحًا أن أسباب الارتفاع ترجع لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي.





ولفت إلى أن تكلفة أسعار الحج الإجمالية، خلال العام الحالي، ارتفعت بنسبة تصل لـ82%، لافتًا إلى أن تذكرة الطيران خلال العام الماضي كانت بسعر 6.5 ألف جنيه، لكن العام الحالي بلغت 10650 جنيهًا؛ بسبب قرار تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التضامن، اليوم، أن رحلة الحج لها 2 مكون، الأول يتمثل فى الإقامة، ووزارة التضامن استطاعت من خلال جهودها تقليل التكلفة قدر الإمكان مع الجانب السعودي، والمكوّن الثاني يتمثل فى تذكرة الطيران وهي موحّدة وتم الاتفاق على ذلك مع شركة مصر للطيران.

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم تحويل قيمة التعاقدات للجانب السعودي من خلال البنك المركزي فى الأيام الماضية، لافتًا إلى أنه تم حساب الإقامة فى الفنادق بسعر 4.85 السعر الرسمي للريال السعودي مقابل الجنيه، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة جيدة للحجاج، وبأقل تكلفة ممكنة.

وأوضح مسئول الجمعيات الأهلية أنه سيتم استعمال المطارات الإقليمية فى نقل الحجاج من المحافظات للأراضي السعودية، وأن أول فوج سينطلق للمدينة المنورة يوم 12 أغسطس المقبل، بعدد 700 حاج، ولمدة 25 يومًا فترة الحج.

وذكر أن وزارة التضامن من خلال لجنة تضم ممثلين عن دار الإفتاء ووزارتي الأوقاف والتضامن تعكف حاليًّا على اختيار 35 مسئولًا بالوزارة للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وأجرت وزارة التضامن، نهاية أبريل الماضي، قرعة علنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م، بواقع 12 ألف فائز يمثلون كل محافظات الجمهورية.