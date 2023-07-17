«التضامن»: 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث انهيار عقار في مدينة رشيد

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بحادث انهيار عقار بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

كما وجهت وزيرة التضامن صرف مساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

وتابعت حادث انهيار العقار ، وقرارات التعويضات والمصروفات المالية بالتنسيق مع نائب محافظ البحيرة.

يشار أن عقار الحادث مكون من 5 طوابق بمدينة رشيد في محافظة البحيرة أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 أفراد.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.