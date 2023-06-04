«التضامن»: 5250 حاجًا من الجمعيات الأهلية هذا العام واختيار 114 مشرفًا بكل شفافية

قالت الدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اختيار المشرفين في الحج تم بكل شفافية ونزاهة، حيث تقدم للاختبارات 500 راغب فى الإشراف لموسم الحج لهذا العام خضعوا للاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية، ويخضع من اجتازوا تلك الاختبارات وعددهم 114 مشرفًا لهذا البرنامج التدريبى المكثف لتأهيلهم وتزويدهم بكل القدرات اللازمة لأداء موسم حج متميز، كما تعود الحجيج من وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أكدت أن موسم الحج يشهد تمثيلًا لدار الافتاء، إضافة إلى التعاون مع وزارة الأوقاف، والذي يعد استمرارًا للأعوام الماضية، حيث تم استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج، لتقديم المعلومات الدينية المطلوبة خلال أداء الشعائر، مضيفة أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا.

وفي إطار الاستعداد لموسم حج 1444هـ- 2023م، حرصت الدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة البرنامج التدريبي المعد لمشرفي حج الجمعيات الأهلية، والذي أعدته المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على مدار يومين، حيث تم تدريب المشرفين على كافة الأمور المتعلقة برحلة الحج، سواء المهارات الإشرافية والتعليمات الطبية وغيرها من الأمور المتعلقة برحلة الحج.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على سمو مهمة خدمة ضيوف الرحمن وأهمية الدور الذى يؤديه مشرفو الحج فى إنجاح موسم الحج، مشيرة إلى تميز هذه الخدمة المقدمة من خلال حج الجمعيات الأهلية بما تملكه من خبرة وقدرة فى تقديم أفضل الخدمات، وهو ما يعد من العوامل الهامة التى كان لها أكبر الأثر فى فى تميز ونجاح حج الجمعيات الأهلية إلى جانب كونه الأكثر اقتصاديا مقارنة بجودة وكفاءة الخدمة المقدمة مقابل تكلفة الحج.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاستعداد لموسم الحج الجمعيات الأهلية بدأ مبكرًا بالتحضيرات اللازمة وحجز أفضل الفنادق والتأكد على وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى ذلك التعاون مع الوزارات المختلفة المعنية، حيث تخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة لتوفير أفضل خدمة صحية.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود؛ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرات دينية قام بها الدكتور مجدي عاشور؛ مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية حول استخدام التقنيات الحديثة بما ييسر على الحاج فى أداء المناسك المقدسة ومشاركة لوزارة الصحة تناولت أهم التعليمات الصحية لموسم حج ناجح، وعقد عدد من ورش العمل فيما يتعلق بإجراءات الحج من التسكين والتفويض والمشاعر.

وأضاف أن المشرفين قد تدربوا على التيسيرات الدينية الخاصة بالمشاعر المقدسة، وكذلك استخدام التكنولوجيا والرقمنة خلال رحلة الحج، فضلًا على تنظيم محاضرات خاصة للتنمية البشرية لتأهيل المشرف التعامل مع مجموعات الحج.

وأشار إلى انطلاق اللقاءات المختلفة على مستوى الجمهورية لتدريب ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي ووزاراتي الأوقاف والصحة، ودار الافتاء، تحقيقًا لمنظومة متكاملة من التوعية.