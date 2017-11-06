التضامن: 50 جمعية أهلية تشارك في مبادرة 2 كفاية

المال-خاص نظمت وزارة التضامن الاجتماعي أمس الأحد، ورشة العمل الإرشادية الثانية لمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، في إطار مبادرتها "2 كفاية"، وذلك بمشاركة 50 جمعية أهلية ناشطة في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان. عقدت…

المال-خاص

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي أمس الأحد، ورشة العمل الإرشادية الثانية لمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، في إطار مبادرتها “2 كفاية”، وذلك بمشاركة 50 جمعية أهلية ناشطة في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

عقدت الورشة في محافظة قنا بحضور قيادات التضامن بالمحافظات المستهدفة وممثلي الجمعيات الأهلي وهى الثانية فى إطار بدء العمل بمشروع “2 كفاية” حيث تم تقديم عرض يشرح طبيعة المشكلة السكانية فى مصر وعرض آخر لمشروع “2 كفاية” يوضح المفهوم والأهداف وآليات العمل وكذلك خطة عمل مشروع الحد من الزيادة السكانية بالتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، ومعايير اختيار الجمعيات المشاركة في المشروع ودورها في تنفيذه، وعرض معايير ومواصفات مركز تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، إلى جانب خطوات كتابة المشروعات وإعداد ميزانيتها.

وأكدت راندا فارس منسقة برامج السكان والتطوع أن مشروع “2 كفاية” يأتي في إطار جهود وزارة التضامن للتصدي للمشكلة السكانية التي تواجهها مصر كنموذج يمكن أن يعزز مفهوم الأسرة الصغيرة والاستثمار فى الأجيال القادمة بطريقة أفضل مع الخروج من دائرة توارث الفقر وذلك من خلال الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والمباعدة بين الولادات من أجل صحة الأم وأبنائها والارتقاء بالخصائص السكانية لهذه الأسر.

وقد تم تخصيص تمويل بقيمة 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات التابع للتضامن لتنفيذ المشروع بمشاركة وزارات الصحة والشباب، والمجلس القومي للمرأة، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية.

ويستهدف المشروع 10 محافظات هي أكبر المحافظات المستفيدة من برنامج تكافل وهي المحافظات الأعلى خصوبة والاكثر فقرا وذلك وفق أحدث الدراسات الخاصة بتلك المعدلات وهذه المحافظات هي : الجيزة- بنى سويف – قنا –المنيا –أسيوط –سوهاج – البحيرة –أسوان – الفيوم-والأقصر.

كانت وزارة التضامن قد شهدت في وقت سابق تنظيم ورشة العمل الارشادية الأولى لمشروع ا “2 كفاية”، وذلك بمشاركة 98 جمعية أهلية في ست محافظات، هي: الجيزة ، البحيرة ، الفيوم، بني سويف، المنيا وأسيوط.