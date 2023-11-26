«التضامن»: 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص ، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.

يشار إلى أن الحادث تم على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب شرق محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا، وأصيب 2 آخرين بجروح وكسور.

ووجهت وزيرة التضامن فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.