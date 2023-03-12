«التضامن»: 5.86 ملايين حجم دعم صندوق مكافحة الإدمان لدفعة جديدة من المتعافين

سلم صندوق مكافحة الإدمان قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة من أجل دفعة جديدة من المتعافين من المخدرات ليصل إجمالى تمويل القروض 5 ملايين و 860 ألف جنيه حتى الآن.

جاء ذلك في إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

تفاصيل دعم صندوق مكافحة الإدمان للمتعافيين الجدد

سلم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة.

وأشار “عثمان” خلال بيان صادر عن وزارة التضامن، أن ذلك التمويل يساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم ” في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة “بداية جديدة “.

وذلك من خلال إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

«وزيرة التضامن»: 12100 متعافي من الإدمان تم تدريبهم على الحرف المهنية

دعم صندوق مكافحة الإدمان- وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت “القباج” أنه قد تم تدريب حوالي 12 ألف متعافي من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على الدمج المجتمعي للمتعافين.

وأشارت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مستمر في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن “16023 “على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل ” صيانة أجهزة التبريد والتكييف بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل.