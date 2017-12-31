التضامن : 3.9 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي بقيمة 29.2 مليار جنيه

مدحت إسماعيل:قالت وزارة التضامن - فى بيان اليوم الأحد - إن إجمالي قيمة الدعم المقدم للأسرة المدرجة فى برنامج "كرامة وتكافل" منذ إطلاقه فى يوليو 2014، وحتي نهاية العام الحالي بلغ 3.924 مليون أسرة، وبلغ إجمالي قيمة الدعم المالي المنصرف 29.202 مليار جنيه لتلك الأسر.وأضافت - فى تقرير

مدحت إسماعيل:

قالت وزارة التضامن – فى بيان اليوم الأحد – إن إجمالي قيمة الدعم المقدم للأسرة المدرجة فى برنامج “كرامة وتكافل” منذ إطلاقه فى يوليو 2014، وحتي نهاية العام الحالي بلغ 3.924 مليون أسرة، وبلغ إجمالي قيمة الدعم المالي المنصرف 29.202 مليار جنيه لتلك الأسر.

وأضافت – فى تقرير حلصت عليه “المال” – أن تكلفة الدعم المقدم لبرنامج “كرامة وتكافل” بنهاية يونيو 2019 ستصل لـ40 مليار جنيه، موضحة أن تكلفة تنفيذ مبادرة “سكن كريم” فى مرحلتها الأولي تقدر بـ550 مليوناً، وبرنامج “حماية وتأهيل” وتمكين ذوي الإعاقة فى عام 2018/2017 تصل لـ 10 ملايين جنيه.

ويقدم “تكافل”، دعمًا نقديًا للأسر التي تعانى الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها فى الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و60 لطفل المرحلة الابتدائية، و80 للإعدادية و100 للثانوية، ويصرف بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.

بينما يمنح “كرامة”، مساعدات نقدية شهرية 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وكانت “التضامن” أقرت مؤخراً زيادة قيمة الدعم المقدم لمستحقي ” كرامة”، بواقع 100 جنيه، و20 جنيها لكل طفل مدرج في” كرامة”، وتم صرف الزيادة بداية من شهر يوليو الماضي، ومستهدف الوصل بعدد الأسر المستحقة لبرنامج الدعم النقدي بشكل عام بنهاية العام المالي الحالي لـ 3.3 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون فى الوقت الحالي.

وكانت وزيرة التضامن، غادة والى، قد قالت – فى حوار سابق مع “المال” – إن “كرامة وتكافل”، ضم جميع محافظات الجمهورية، ويغطى 227 مركزا و3800 قرية، وتم التوسع للوصول إلى 360 مركزا وجميع القرى بنهاية يونيو الماضي.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، خلال الأيام الماضية بمراجعة سياسات تطبيق برامج الدعم النقدي المنفذة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت الوزارة إنه مقرر توفير دعم بقيمة 164 مليون جنيه، لتنفيذ برنامج “أطفال بلا مأوي” بنهاية 2020، و23 مليوناً، لتطوير مؤسسات دور الرعاية بنهاية نفس الفترة، مشيرة إلي أنه سيتم صرف 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات.