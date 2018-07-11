التضامن: 20 منحة للتعليم الفني المزدوج لأبناء دور الرعاية

المال- خاصتعقد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس (الموافق 12/7/2018) جلسة تعريفية عن منحة "التعليم الفنى المزدوج " الذى يجمع بين الجانب النظرى والتطبيقى، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وجمعيه أصدقاء كفالة اليتيم، وبالتعاون مع منتدى التدريب والتعليم التابع للغرفة الألمانية العربية لل

المال- خاص

تعقد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس (الموافق 12/7/2018) جلسة تعريفية عن منحة “التعليم الفنى المزدوج ” الذى يجمع بين الجانب النظرى والتطبيقى، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وجمعيه أصدقاء كفالة اليتيم، وبالتعاون مع منتدى التدريب والتعليم التابع للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وتنفذ المنحة على مستوى محافظات: القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية، ويضم الحضور ممثلى مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية وأبناء دور الرعاية الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام.

ووضحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى أن من مميزات نظام التعليم الفنى المزدوج أنه نظام تعليم ثانوى فنى يهتم بالتطبيق العملى بجانب الدراسة النظرية حيث يتم تدريب الطالب فى أماكن العمل والانتاج كالمصانع، الفنادق والمزارع مما يسمح لهم باكتساب المهارات العملية التى يحتاجها سوق العمل ، بفضل التدريب على أحدث الآلات التكنولوجية الحديثة بالمصانع بالإضافة إلى ذلك يحصل الطالب على مكافاة شهرية بحد أدنى 400 جنيه من المصنع او الشركة او الفندق او المؤسسة التى يتدرب بهابالاضافة الى تأمين على الحياة وتأمين صحى بالإضافة إلى الحصول على دورات لغة ألمانية لمدة عام ونصف برعاية المركز الثقافي المصري الألماني ADKوكتب اللغة الألمانية وفى ختام فترة الدراسة يُمنح المتدرب شهادات معتمدة.



يشار إلى أن أهم شروط المنح المقدمه والتى تصل إلى 20 منحة أن يكون الطالب مقيما بدار رعاية وحاصل على الشهادة الإعدادية لعام 2018 وبنسبة نجاح لا تقل عن 65%، أن لا يزيد سنة عن 18 سنة ومعه شهادة طبية بخلوه من الأمراض المزمنة التى تعوق تأهيله المهني ويُشهد له بحسن السلوك بين الزملاء من الدار المقيم بها.