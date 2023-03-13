«التضامن»: 192 وحدة سكنية بديلة لمواطني جزيرة الوراق في حدائق أكتوبر

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا الانتقال.

وأعلنت وزارة التضامن في بيان لها اليوم، استهداف زيادة عدد الوحدات السكنية البديلة في حدائق أكتوبر إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الجاري.

«وزيرة التضامن»: 21.624 ألف وحدة سكنية مجهزة ضمن المبادرة الرئاسية من 2016 وحتى 2023

وزارة التضامن الاجتماعي

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016 وحتى مارس 2023 بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية تقع في 12 منطقة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليونا و193 ألف جنيه.

وأكدت “القباج” أن اللجنة الوزارية المعنية بتأثيث وحدات السكن البديل للعشوائيات والتي تتولي رئاستها وتضم في العضوية وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظتي القاهرة والجيزة، تحرص علي اختيار أفضل العروض للمشاركة بمبادرة التأثيث من حيث تنافسية السعر والجودة.

وتابعت أن ذلك بجانب مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات والجمعيات المصرية العاملة بقطاعي الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية، ووفق الاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، حيث تولي القيادة السياسية أهمية خاصة لهذه المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها تقع في مناطق «أهالينا، روضة السيدة زينب ، الاسمرات 3 ، المحروسة 1 و2 ، مدينة الغردقة ، معاً ، حدائق اكتوبر، جزيرة الوراق ، مساكن السكة الحديد ، قرية الديسمي ، أرض الخياله ، زهور 15مايو».

وأفادت أن كل وحدة سكنية تحتوي علي غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (انتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تحتاجها الاسر .

وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف في الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألفا و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربي ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليون و385 ألف جنيه.