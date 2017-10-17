التضامن: 164 مليون جنيه لتطوير مؤسسات رعاية أطفال بلا ماوى

الإسكندرية - مدحت إسماعيل:قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة وصندوق تحيا مصر وفرا 164 مليون جنيه لتطوير مراكز ومؤسسات رعاية أطفال بلا مأوي، لافتة إلى أن هناك 20 جمعية أهلية تشارك في تنفيذ المشروع.جاءت تصريحات غادة والي، علي هامش حضورها إلى جانب كل من محمد عشماوي المدير التنفيذي لبرنامج ت



الإسكندرية – مدحت إسماعيل:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة وصندوق تحيا مصر وفرا 164 مليون جنيه لتطوير مراكز ومؤسسات رعاية أطفال بلا مأوي، لافتة إلى أن هناك 20 جمعية أهلية تشارك في تنفيذ المشروع.

جاءت تصريحات غادة والي، علي هامش حضورها إلى جانب كل من محمد عشماوي المدير التنفيذي لبرنامج تحيا مصر، ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعدد من أعضاء البرلمان بالمحافظة، افتتاح مجمع الدفاع الاجتماعي بعد تطويره، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.

ومقرر أن تقوم الوزيرة بعد ذلك بافتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي بالمنشية، بعد الانتهاء من تطويره.

وتمت عمليات التطوير بتكلفة بلغت 3.9 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الفرع 763 مترًا على دورين، ويدير البنك 17 موظفا، 12 منهم من الذكور و5 من الإناث.

