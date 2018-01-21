اقتصاد وأسواق

التضامن : 13 مليار جنيه نصيب الصعيد فى تكافل وكرامة

أحمد صبرى:قالت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وفرت 13مليار جنيه للصعيد من خلال مشروعي "تكافل وكرامة" وهو مايعادل 86% من الأموال الموجهة للمشروع .وأضافت - فى كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد -  إن "تكافل وك
11:32 ص, الأحد, 21 يناير 18 11:32 ص, الأحد, 21 يناير 18

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أحمد صبرى:

قالت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وفرت 13مليار جنيه للصعيد من خلال مشروعي “تكافل وكرامة” وهو مايعادل 86% من الأموال الموجهة للمشروع .

وأضافت – فى كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد –  إن “تكافل وكرامة” سيوفر 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين بالقرى، مؤكدة أن نصيب المعاقين من تلك الأموال 5 مليارات جنيه.

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