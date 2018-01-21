التضامن : 13 مليار جنيه نصيب الصعيد فى تكافل وكرامة

قالت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وفرت 13مليار جنيه للصعيد من خلال مشروعي “تكافل وكرامة” وهو مايعادل 86% من الأموال الموجهة للمشروع .

وأضافت – فى كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد – إن “تكافل وكرامة” سيوفر 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين بالقرى، مؤكدة أن نصيب المعاقين من تلك الأموال 5 مليارات جنيه.