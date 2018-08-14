التضامن: 11 ألف مشروع من مستورة بتكلفة 175 مليون جنيه

المال- خاصأعلنت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن معدلات تنفيذ مشروعات برنامج مستورة منذ إطلاقه بلغ 11007 مشروعا حتى الآن بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 175 مليونوأشارت إلى أن برنامج مستورة يأتى في إطار تحقيق أهداف الحكومة ومظلة وزارة التضامن

المال- خاص

أعلنت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن معدلات تنفيذ مشروعات برنامج مستورة منذ إطلاقه بلغ 11007 مشروعا حتى الآن بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 175 مليون

وأشارت إلى أن برنامج مستورة يأتى في إطار تحقيق أهداف الحكومة ومظلة وزارة التضامن لحماية الفئات الأكثر احتياجا خاصة المرأة وإخراجها من مرحلة العوز بمساعدتها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتصبح قادرة على الإنتاج وخلق مصادر لزيادة دخل الأسر وخصوصا التى تعولها النساء

وأوضح شريف فاروق نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي، أن تمويل برنامج مستورة 250 يصل مليون جنيه فى مرحلته الأولى ممولة من صندوق تحيا مصر ويتم تنفيذ من خلال فروع البنك المختلفه المنتشره على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع أكثر من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة للبنك .

وأشار إلى أن المشروعات التجارية تأتى في مقدمة المشروعات التي تنفذها المستفيدات حيث بلغ عددها حوالى 4933 مشروعا بقيمة اجمالية تصل إلى 78 مليون جنيه يليها مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغ عددها 4111 مشروعا بإجمالي حوالى 72 مليون جنيه بينما يأتى تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1212 مشروعا بإجمالي 14 مليون جنيه يلي ذلك المشروعات الصناعية والخدمية.

وأوضح فاروق أن قيمة القروض تتراوح بين 4 ألاف – 20 الف جنيه للمرأة القادرة على العمل ويتم منح القروض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية وأن متوسطات القروض لمشروعات مستورة تصل إلى 15 ألف جنيه، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للحصول على المشروع من طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي على تكون سارية بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، على أن تكون لجان الزكاة هي الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها.