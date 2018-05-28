التضامن: 100 جمعية تنفذ مشروع كفاية 2 بتكلفة 100 مليون جنيه

مدحت إسماعيل:قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، إن مشروع كفاية 2 للحد من الكثافة السكانية، يستهدف المستفيدات من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، وعددهن 1,148,861 سيدة تحت سن 40 سنة.وأضاف خلال كلمته للإعلان عن تفاصيل المشروع، أنه سيتم تنفيذ المشرو



مدحت إسماعيل:

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، إن مشروع كفاية 2 للحد من الكثافة السكانية، يستهدف المستفيدات من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل” الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، وعددهن 1,148,861 سيدة تحت سن 40 سنة.

وأضاف خلال كلمته للإعلان عن تفاصيل المشروع، أنه سيتم تنفيذ المشروع في 10 محافظات هي الأكثر فقرا والأعلى من حيث معدلات الخصوبة وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وينفذ المشروع في 2257 قرية ضمن 119 قسما ومركزا فى المحافظات العشر المستهدفة وهى “أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة”.

ولفت إلي أن تكلفة المشروع تصل إلي 100 مليون جنيه، يتحمل منها صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي 90 مليونا والباقي منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.