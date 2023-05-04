«التضامن»: 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث «الخارجة - أسيوط»



أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي في الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة – أسيوط».

وأوضح بيان وزارة التضامن الاجتماعي أنه قد أسفر عن تلك الحادث، وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

وقررت الوزارة أن صرف تعويض المصابين طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز، وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات أول الأسبوع القادم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وجدير بالذكر أن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.

قرارات وزارة التضامن إثر الحادث

وزارة التضامن الاجتماعي

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة للمديرية بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وقد تم توجيه مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفي قدرها 10 آلاف جنيه.

كما قامت الوزيرة بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية وبنك الطعام المصري والجمعية الخيرية ببولاق والجمعية الخيرية بالخارجة وجمعية البيئة بحي معاذ وغيرها من الجمعيات المحلية.

وذلك للتعاون في نقل أسر المصابين، وتقديم المساعدات السريعة للأسر، ولتوفير الكساء للسادة المصابين، والأغدية لأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتوفين والمصابين.