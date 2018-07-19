التضامن: 1.1 مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة خلال يوليو

المال - خاصتتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عمليات صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لشهر يوليو 2018.وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغت 2,245 مليون أسرة بما يشمل 10 ملايين فرد، وإجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر مليار ومائة مليون جنيه من خلال منافذ م

المال – خاص

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عمليات صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لشهر يوليو 2018.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغت 2,245 مليون أسرة بما يشمل 10 ملايين فرد، وإجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر مليار ومائة مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 3800 منفذ.

وأضافت أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بلغ 1,950 مليون أسرة، والمنصرف لهم 974 مليون جنيه، بينما بلغ عدد مستفيدى كرامة 299 ألف مستفيد صرف لهم 134 مليون جنيه.

وأوضحت أن برنامج “تكافل وكرامة” يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر ويشمل البرنامج 5630 قرية فى 345 مركزًا بجميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن إجمالى الدعم المنصرف على برنامج تكافل وكرامة منذ إطلاقه فى مارس 2015، وحتى يوليو الجارى أكثر من 21 مليار جنيه.

ويمثل ما تم صرفه لمحافظات الصعيد منذ إطلاق البرنامج 72% من إجمالى المبالغ المنصرفه من موازنة البرنامج، وتتصدر محافظة المنيا قائمة المحافظات المستفيده من دعم تكافل وكرامة فى يوليو، وبلغ قيمة الدعم المنصرف للمستفيدين من تكافل وكرامة فى المنيا 150 مليون جنيه، ويليها محافظة سوهاج وبلغت قيمة المبالغ المنصرفه للمستفيدين فى سوهاج 125 مليون جنيه، ثم محافظة أسيوط بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة للمستفيدين فى أسيوط 115 مليونًا.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت أن منظومة الشكاوى الخاصة ببرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، منذ بداية العمل به فى يناير 2015 وعلى مدار السنوات الثلاث تلقت 227,853 شكوى، تم دراستها بالكامل ومعالجة مايقرب من 90% منها مع الإدارات والجهات المختلفة، وتراوحت أسباب الشكاوي التي تم تلقيها بين “رفض طلب التقدم للحصول علي دعم برنامج تكافل أو كرامة”، و”تأخر إصدار أو إعادة إصدار وتسليم كروت الصرف”، و”تأخر تسليم كارت الصرف أو الرقم السرى”، و”عدم وجود رصيد كافي علي حسابات الصرف”، و”أخطاء بيانات كروت الصرف”، و”أخطاء في بيانات إستمارات التقديم للبرنامج”، و”إيقاف كروت الصرف لثبوت عدم الإستحقاق بعد التحقق”، و”أعطال ماكينات الصرف بمكاتب البريد”.