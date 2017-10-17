التضامن: وفرنا علاج ١٥٠ ألف مدمن خلال عامين

مدحت إسماعيل قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء "استطعنا عبر الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان توفير الخدمة لنحو ١٥٠ ألف مريض خلال ٢٠١٥\٢٠١٦". جاءت تلك التصريحات في ختام زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، بزيارة لمستشفى المعمورة التي تتيح خدمات…

مدحت إسماعيل

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء “استطعنا عبر الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان توفير الخدمة لنحو ١٥٠ ألف مريض خلال ٢٠١٥\٢٠١٦”.

جاءت تلك التصريحات في ختام زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، بزيارة لمستشفى المعمورة التي تتيح خدمات العلاج و التعافي من الإدمان للذكور والإناث

وأوضحت في كلمتها أن هذا الصرح الطبي هو واحد من 21 مركزا علاجيا على مستوى ١٢ محافظة تمتد في ربوع مصر .

وعبرت والي عن سعادتها “لأنها ترى بعض ثمار جهدنا من أبنائنا المتعافين لما نقدمه من خدمات على صعيد العلاج، وتعزيز التعافي وإعادة التأهيل”.

وأوضحت والي أن الصندوق عبر الخط الساخن قدم خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي لنحو ١٢ ألف مريض خلال تسعة أشهر فقط خلال العام الجاري

وشددت والي أن عملية التعافي تتطلب توفير مجموعة من خيارات اعادة التأهيل والدمج المجتمعي كالتدريب المهني والتوظيف والذي تجسد في إطلاق مبادرة ( بداية جديدة ) لتمكين المتعافين اقتصاديا واجتماعيا

وقالت في هذا الصدد “وفرنا أكثر من ٢٢ مشروعا بمتوسط ٢٤ ألف جنيه للمشروع الواحد”، مؤكدة أن الباب مفتوح لكافة المتعافين من مرضى الخط الساخن ، للحصول على تمويل لتنفيذ مشروعاتهم ، عبر الشريك المتميز بنك ناصر الاجتماعي.