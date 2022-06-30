«التضامن» : وصول 2355 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن وصول 1225حاجاً إلى مكة المكرمة، و1130 حاجا إلى المدينة المنورة حتى الآن، وتتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إجراءات تفويج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.

وأشار بيان وزارة التضامن اليوم إلى أنه تيسيرا على حجاج بيت الله الحرام من محافظات جنوب الصعيد؛ خصصت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة مطار الأقصر لتفويج حجاج محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج، ووصل عدد الحجاج الذين تم تفويجهم من مدينة الأقصر إلى 490حاجا.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إن المؤسسة خصصت مشرفاً لكل 45حاجًا، وخصصت شارات مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، مع تعليمات مستمرة من المشرفين بضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم، وأداء المناسك بشكل صحيح.

وأضاف “عبد الموجود” أن المؤسسة وفرت أتوبيسات للحجاج الوافدين من المحافظات المختلفة، كما وفرت دليلا رقميا للحجاج لإجراءات الحج كاملة، مشددًا على أن وزيرة التضامن وجهت بإهداء الحجيج حقيبة كاملة بها ملابس الإحرام، وأدوات نظافة شخصية، وأن إجراءات تفويج الحجاج اتسمت بالسهولة واليسر داخل مطار القاهرة الجوي؛ حيث تم تخصيص الصالة الموسمية لحجيج بيت الله الحرام، مع مراعاة سرعة انتهاء الإجراءات للحجاج.

وناشد “عبد الموجود” الحجيج بضرورة الالتزام بتعليمات المشرفين، وعدم الخروج عن الصف، والبعد عن أداء المناسك منفردين.