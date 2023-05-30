«التضامن»: مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 10 يونيو

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ – 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة.

وأضافت وزيرة التضامن أنه عقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم21 يونيو المقبل، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات “الجيزة، المنوفية، الإسماعيلية”.

يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية للوزارة برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.

وأشارت إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وتم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية.. وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.

فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، وتم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف عبد الموجود أنه تم عقد ندوات وبرامج برامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الحجاج.