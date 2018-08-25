التضامن: مغادرة أول أفواج الحجاج إلى المدينة المنورة غدا

المال- خاصقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مغادرة أول أفواج الحج إلى المدينة سيكون غدا الأحد وذلك لحجاج المستوى الأول الذين لم يزوروا المدينة قبل المشاعر ويبلغ عددهم 397حاجًا.وأضافت والي أن البعثة أرسلت لجنة للمدينة المنورة لاستلام غرف إقامة الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق.ومن المقر

المال- خاص

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مغادرة أول أفواج الحج إلى المدينة سيكون غدا الأحد وذلك لحجاج المستوى الأول الذين لم يزوروا المدينة قبل المشاعر ويبلغ عددهم 397حاجًا.

وأضافت والي أن البعثة أرسلت لجنة للمدينة المنورة لاستلام غرف إقامة الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق.

ومن المقرر إقامة الحجاج لمدة 4 ليالي لكل فوج بالمدينة، مشيرة إلى أن الإقامة ستكون في فنادق مصنفة خمس نجوم بالمنطقة المركزية وقريبة من الحرم النبوي، وذلك لحجاج المستوي الأول والثاني وفنادق 4 نجوم لحجاج المستوى الاقتصادي.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن إنه من المقرر عودة أول أفواج حج الجمعيات للأراضي المصرية يوم الاثنين القادم والموافق 27 أغسطس ويبلغ عددهم 876 حاجا من محافظات الجيزة ودمياط وحجاج المؤسسة القومية ويستمر تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة حتى يوم ١٠ سبتمبر.

ومن المقرر أن يبدأ مغادرة أول أفواج الحجاج من مطار المدينة إلى القاهرة اعتباراً من يوم ٢٩ أغسطس وقد تم تشكيل لجان بمطارات السفر لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.

وأضاف عبد الموجود أن البعثة ستتولى نقل أمتعة الحجاج للمطارات عبر شركات نقل الأمتعة تيسيراً على الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

