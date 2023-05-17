«التضامن»: مصر تحتضن أكثر من 8 ملايين لاجئ من الدول العربية والإفريقية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر تحتضن حاليا أكثر من 8 ملايين لاجئ من دول عربية وأفريقية مختلفة.

وأكدت ان من بين أهداف المؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، الاهتمام بقضايا اللاجئين من مختلف الدول وضمان حقوقهم، موضحة أن الأمر لا يقتصر فقط على الدولة المحتضنة بل وعلى مسقط رأس المواطن.

وأشارت أن المنطقة العربية تمتلك أكثر من 53% من لاجئين العالم، موضحة أن ذلك يعد السبب الرئيسي للفقر في تلك المنطقة والتي تعتبر الأكثر حراكًا.

وأشارت القباج أن الأصل في الأمر لم الشمل والحفاظ على الحياة الاجتماعية لهم وتوفير جميع الحقوق لهم أينما كانوا، مؤكدة أن ذلك يستوجب تكاتف وحوكمة جميع مؤسسات التمويل العربية.

الجدير بالذكر أنه قد تم عقد فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر الإقليمي الأول للبنوك والمؤسسات الاجتماعية في الدول العربية بالمقر الجديد لوزارة التضامن بالعاصمة الإدارية.

جاء في إطار دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت عنوان “دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية”.

وأكدت “القباج” أن بنك ناصر يعد المنظم الرئيسي للمؤتمر برعاية جامعة الدول العربية ، بدعم ومشاركة العديد من الوزارات و مؤسسات التمويل العربية.

وأعلنت إن المؤتمر سيتم انعقاده في الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري في شرم الشيخ.